- Haushaltskrise: EU ist eine Wertegemeinschaft, kein Bankkonto

Weil die EU Gelder an rechtsstaatliche Prinzipien binden will, blockieren Ungarn und Polen den Haushaltsplan - und die Auszahlung von Corona-Hilfsmilliarden. Die Länder müssten begreifen, dass die EU kein Bankkonto ist, sagt der Europa-Abgeordnete Markus Ferber (CSU).



Angesichts de Haushaltsblockade in der EU hat der Europa-Abgeordnete Markus Ferber (CSU) die Länder Polen und Ungarn an die Werte als gemeinsame Basis des Bündnisses erinnert.

"Man muss ihnen mal offen sagen, dass die Europäische Union nicht nur ein Bankkonto ist, wo man beliebig abheben kann." Die EU sei eine Wertegemeinschaft ist. "Uns verbindet mehr, an gemeinsamer Geschichte, an gemeinsamer Kultur, an gemeinsamen Werten."

Am Rechtsstaatsmechanismus festhalten

Den gesamten Finanzrahmen für die kommenden Jahre zu blockieren sei "auch nicht im Interesse Polens und Ungarns", so Ferber. Man müsse am Rechtsstaatsmechanismus festhalten.



Finanzpaket in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro verweigert

Ungarn und Polen hatten am Montag ihre Zustimmung zu dem geplanten Finanzpaket in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro verweigert. Grund sind Pläne, EU-Gelder bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze künftig zu kürzen. Die EU-Staats- und Regierungschefinnen und -chefs konnten sich auch bei einer Video-Konferenz am Donnerstag nicht einigen. Die Beratungen sollen jetzt auf Expertenebene fortgeführt werden.