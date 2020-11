- Störung im Bundestag: "Bewusst in die Wege geleitet"

Es sei etwas aus dem Ruder gelaufen - damit entschuldigte AfD-Fraktionschef Gauland die Störaktion am Mittwoch im Bundestag. Der Politologe Albrecht von Lucke hält das für unglaubwürdig. Die Partei versuche gezielt, die Demokratie zu untergraben.

Die Entschuldigung von Alexander Gauland sei völlig unglaubwürdig, betont von Lucke. Die Störaktion passe in das Bild der Partei, die seit Jahren eskalativ versuche, die demokratischen Institutionen in Deutschland zu untergraben. "Herr Gauland kann sich entschuldigen wie er will, es sind viele in seinen Reihen, die genau dieses doppelte Spiel spielen, mit der Gewalt der Straße das Parlament zu unterhöhlen", sagt der Politikwissenschaftler.

"Radikalisierung auf der Straße" als größte Gefahr

Die AfD-Abgeordneten hätten die Gäste nicht ohne Grund ins Parlament eingeladen. "Es ist bewusst in die Wege geleitet worden unter Ausnutzung der Möglichkeiten des Parlaments, um dieses anzuklagen", so von Lucke. Der Brückenschlag von rechter, außerparlamentarischer Opposition mit den Abgeordneten sei der Versuch, den Bundestag und damit die wichtigste Institution der Demokratie zu untergraben. Diese Schwächung sei ein klares Ziel der AfD.

Das gefährlichste an der aktuellen Situation sei der Versuch, eine Opposition auf der Straße zu stärken, so von Lucke. "Wir haben es mit einer zunehmenden Radikalisierung zu tun." Das Argument, es müsse Widerstand gegen den Bundestag geleistet werden, komme einer Aufforderung zur Gewalt gleich, um die gewählten VolksvertreterInnen maximal unter Druck zu setzen.