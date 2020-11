- Corona-Impfstoff: Zulassung noch im Dezember möglich

Die zwei vielversprechendsten Corona-Impfstoffe könnten schon im Dezember eine bedingte Marktzulassung erhalten. Die bisher vorliegenden Studien mit über 40.000 Freiwilligen zeigten, dass die Impfstoffe wirksam und sicher seien, erklärt der Präsident der Berliner Ärztekammer, Günther Jonitz.



Forschung und Industrie hätten alle Regeln eingehalten. "Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde bereits an über 40.000 Patienten im Rahmen von kontrollierten Studien getestet, das heißt es ist alles ausreichend nachgewiesen wirksam und sicher", sagt Jonitz.

Zulassungsverfahren muss eingehalten werden



Diese Kriterien müssten auch bei der offiziellen Zulassung dargelegt werden. So werde garantiert, dass die Impfstoffe sicher seien, wenngleich sie schnell entwickelt wurden. Die klinischen Tests an Freiwilligen seien in der Impfstoffentwicklung nicht verkürzt worden, so Jonitz. Man habe die Studien hier nur besonders schnell und mit hohem Aufwand organisiert. "Die technische, biochemische Entwicklung der Impfstoffe ist mittlerweile in zahlreichen Labors eigentlich großer Standard, das heißt sie mussten dann nur im Prinzip das, was sie ohnehin schon jeden Tag machen umstellen auf das Thema Covid19", sagt der Präsident der Berliner Ärztekammer.

Trotz der guten Prognosen müsse das offizielle Zulassungsverfahren beim Bundesamt für Arzneimittel genau eingehalten und dort Studien vorgelegt werden. "Aber die erste große Studie von Biontech und Pfizer ist dort bereits da mit ganz klaren Zahlen, Daten und Fakten", sagt Jonitz. Wirksamkeit und Nebenwirkungen seien genau untersucht worden