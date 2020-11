- "Wir lassen der Regierung keine freie Hand"

In acht Monaten Pandemie habe man vieles gelernt, nicht alles sei in die Gesetzesreform aufgenommen worden, meint Rottmann. Man sei sich etwa einig, dass Schulen so lange wie möglich offen gehalten, das Kindeswohl berücksichtigt und Familienangehörige und Lebenspartnerschaften in der Bewegungsfreiheit anders behandelt werden müssten als sonstige Reisen. "Das hätten wir gerne in diesem Gesetz klargestellt, damit die Bürger auch lesen können, wie viel wir gelernt haben, dass wir die verschiedenen Abwägungsbelange gegeneinanderstellen", sagt die Grünen-Politikerin.

"Die Grenzen für die Landesregierungen sind enger"



Mit dem neuen Gesetz werde die Macht der Landesregierungen nicht erweitert, sondern eingegrenzt. Sie müssten ihre Rechtsverordnungen künftig begründen, betont Rottmann. Auch der Zweck des Gesetzes sei klar definiert: Es gehe darum, die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystem zu erhalten.

Zudem seien Rechtsverordnungen künftig auf vier Wochen befristet. "Das heißt, jedes Gericht kann jetzt prüfen: Hat die Landesregierung das ordentlich begründet, ist die Maßnahme evidenzbasiert, wirkt sie überhaupt", sagt Rottmann.

Grüne setzen sich für Pandemierat ein

Die Grünen-Fraktion halte außerdem die Gründung eines Pandemierates für sinnvoll, um die Bundesregierung zu beraten. Neben VirologInnen sollten darin Fachleute aus wichtigen gesellschaftlichen Bereichen vertreten sein, um eine Mischung von Perspektiven zu erreichen, so Rottmann.



Sie könne auch KritikerInnen der Regierungspolitik verstehen, sagt die Bundestagsabgeordnete. "Ich verstehe, dass man nach acht Monaten vieles infrage stellt und die Gesellschaft auch unter Stresst ist", sagt Rottmann. Allerdings werde die Dünnhäutigkeit vieler Menschen in der Coronakrise von einigen genutzt, um Unwahrheiten zu verbreiten. "Dieser Spruch vom Ermächtigungsgesetz ist wirklich aberwitzig", sagt Rottmann. Es sei völlig normal, dass der Gesetzgeber regele, wo in Grundrechte eingegriffen werde, das geschehe bei jedem Verkehrsschild. "Aber wir lassen der Bundesregierung keine freie Hand", betont Rottmann.