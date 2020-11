dpa / Annette Riedl Bild: dpa / Annette Riedl

Di 17.11.2020 | 09:05 | Interviews

- Festnahmen im Zusammenhang mit Diebstahl im Grünen Gewölbe

Nach einer Großrazzia am Dienstagmorgen in Berlin-Neukölln haben Spezialkräfte drei Tatverdächtige festgenommen, die etwas mit dem Juwelendiebstahl im Dresdener Grünen Gewölbe zu tun haben sollen. Inforadio-Redakteur Bernhard Kempf fast zusammen was bisher bekannt ist.