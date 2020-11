dpa / Annette Riedl Bild: dpa / Annette Riedl

Di 17.11.2020 | 12:05 | Interviews

- Drei Tatverdächtige in Berlin festgenommen

Großrazzia in Neukölln: Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden haben Spezialkräfte am Dienstagmorgen drei Tatverdächtige festgenommen. Zwei von ihnen sollen zum Berliner Remmo-Clan gehören. Bernhard Kempf hat den aktuellen Stand.