- Festnahmen im Remmo-Clan: "In dieser Familie vererbt sich Kriminalität"

Die kriminellen Biographien der Remmo-Familie reichten bis in die 80er Jahre. Mit über 1000 Mitgliedern allein in Berlin sei die Familie extrem groß, so Meyer-Heuer. Es sei erschreckend, wie viele von ihnen bereits durch Straftaten aufgefallen seien, mittlerweile zögen sich die Fälle durch drei Generationen. "Man kann sagen, in dieser Familie vererbt sich Kriminalität", sagt der Spiegel-Journalist.

Juwelenraub gibt Rätsel auf

Der Juwelenraub in Dresden gebe den Ermittlern Rätsel auf. Mitglieder des Remmo-Clans begingen zwar auch waghalsige Taten, die besonders viel Geld und Ansehen im kriminellen Milieu brächten. Andererseits seien die gestohlenen Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe aufgrund ihrer Einzigartigkeit nicht zu verkaufen.

Die Berliner Polizei geht seit einem Jahr verstärkt gegen Clan-Kriminalität vor. Um Erfolge zu erzielen, brauche es aber mindestens zehn bis 25 Jahre.. "Es dauert bestimmt eine Generation, bis die Clan-Kriminalität wirksam bekämpft ist", sagt Meyer-Heuer. Er gehe davon aus, dass die jetzt etwa 20-Jährigen in der Remmo-Familie bereits eine verlorere Generation seien.