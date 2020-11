Czarek Sokolowski/AP/dpa Bild: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Di 17.11.2020 | 09:45 | Interviews

- Der Druck auf Ungarn und Polen wächst

Weil die Europäische Union die Auszahlung von Geldern an rechtsstaatliche Prinzipien knüpfen will, haben Ungarn und Polen ihr Veto gegen den EU-Hausahlt eingelegt. Alexander Göbel, ARD-Korrespondent in Brüssel, glaubt, dass der politischer Druck auf beide Länder zunehmen wird.