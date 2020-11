- Äthiopien-Konflikt könnte Flächenbrand werden

Der Konflikt in der äthiopischen Unruheregion Tigray spitzt sich zu: Die Regierung hat eine militärische Offensive angeordnet, 25.000 Menschen sind auf der Flucht. Der blutige Konflikt könnte sich ausweiten, befürchtet die Afrika-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Annette Weber.





Der Kern des Konflikts seien Macht und in zweiter Linie Geschichte. "Wer hat in den letzten 50 Jahren wen erniedrigt oder verdrängt, das sind die Hauptauslöser", sagt Weber. Es gehe in dem Konflikt aber auch um Landrechtsfragen und die Frage, wie der Staat aussehen solle.

Konflikt kann militärisch nicht gelöst werden



Das militärische Vorgehen von Präsident Ahmed könne den Konflikt langfristig nicht befrieden. "Er könnte die bewaffnete Bewegung in Tigray schwächen, aber er kann sie nicht auslöschen", betont Weber. Die Volksbefreieungsfront TPLF habe zu dem mehr militärische Einheiten als die äthiopische Regierung zur Verfügung.

Falls es zu einem längerfristigen Stellungskrieg komme, sei es wahrscheinlich dass die Situation in einen blutigen Konflikt münde, bei dem sich verschiedenste Volksgruppen in Äthiopien gegenseitig bekämpften, so die Expertin. Zudem könne sich der Konflikt auf den benachbarten Sudan ausdehnen. "Das könnte zu einem Flächenbrand führen", sagt Weber.