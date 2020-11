dpa Bild: dpa

Mo 16.11.2020 | 13:25 | Interviews

- Vor Corona-Demo in Berlin: Wie umgehen mit Verstößen?

In dieser Woche soll es in Berlin wieder eine Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen geben. Was tun, wenn Tausende absichtlich gegen die Auflagen verstoßen? Christoph Reinhardt berichtet von den Beratungen im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.