rbb/Thorsten Klapsch Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg | Bild: rbb/Thorsten Klapsch

Sa 14.11.2020 | 07:24 | Interviews

- Schlesinger: Gesellschaftliche Veränderungsbereitschaft ist derzeit groß

Und plötzlich ist die Zukunft da – aber wissen wir auch, wie wir mit Veränderungen umgehen sollen? Unter dem Motto "Wie leben – bleibt alles anders" beginnt am Sonntag die ARD-Themenwoche, federführend ist der rbb. Intendantin Patricia Schlesinger erzählt, warum es so eine Themenwoche braucht und was im Fokus steht.