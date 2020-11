dpa / Zheng Huansong Bild: dpa / Zheng Huansong

- EU-Innenminister beraten über Terrorabwehr und Asylreform

Nach den islamistischen Anschlägen in Frankreich und Österreich, sowie den Bootsunglücken im Mittelmeer in dieser Woche haben die EU-Innenminister am Freitag über die Terrorabwehr und eine Reform der EU-Asylpolitik beraten. ARD-Korrespondent Alexander Göbel sieht nur kleine Fortschritte.