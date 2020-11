- "Paris hat sich die Normalität zurückerkämpft"

Am Freitag jähren sich die Terroranschläge in Paris zum fünften Mal. Die Extremisten wollten das französische Lebensgefühl mit ihren Attentaten zerstören. Trotz der nicht abgeschlossenen Aufarbeitung der Anschläge, ist ihnen das nicht gelungen, sagt ARD-Korrespondetin Sabine Wachs.



Am fünften Jahrestag der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris, sei der Alltag natürlich nicht wie üblich, berichtet ARD-Korrespondentin Sabine Wachs. In Paris gilt wegen der Corona-Pandemie aktuell eine Ausgangssperre. Menschen dürfen sich eigentlich nur auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen draußen aufhalten.

Dementsprechend seien auch die Gedenkveranstaltungen, die am Freitag vor den Anschlagsorten stattgefunden haben, nicht mit denen der vergangenen Jahre zu vergleichen gewesen. "Für viele Menschen ist das schwierig, dass sie beim Gedenken diesmal nicht zusammenstehen dürfen“, so Wachs.

Normalität, aber nicht für alle



Trotzdem sei das Ziel der Terroranschläge nicht aufgegangen, glaubt die ARD-Korrespondentin. Mittlerweile hätten sich die damals betroffenen Viertel die Normalität zurückerkämpft. Vor der Pandemie sei in Paris wieder ein normales Nachtleben möglich gewesen, sagt Wachs.

"Auf der anderen Seite darf das natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele der Überlebenden und Angehörigen von Opfern, aber auch Helfer immer noch Probleme damit haben, die Terroranschläge zu verarbeiten“, so Wachs.

Leben mit dem Terror



Das gemeinsame Trauern gehöre nach den zahlreichen Terroranschlägen in Frankreich in den letzten Jahren immer mehr dazu. Die ARD-Korrespondentin berichtet von zwei Männern, einer, Vater einer Tochter, die im Bataclan ermordet wurde, der andere Vater eines der Attentäter.

Diese Männer hätten den Dialog gesucht, sagt Wachs, und daraus sei auch die Einsicht erwachsen, dass auch die Eltern von Terroristen Opfer sein können. Das Bewusstsein, dass auch die Familien von Terroristen schwer von solchen Anschlägen getroffen werden, sei ein gesellschaftliches Verständnis, das in den letzten Jahren neu gewachsen sei, so Wachs.