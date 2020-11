- Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen rechtsterroristische "Gruppe S."

Die rechtsextreme Terrorzelle "Gruppe S." soll Anschläge auf Moscheen und Politiker geplant haben. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen zwölf Mitglieder der Gruppe erhoben. ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt erklärt, was bisher bekannt ist.

Wären die Pläne der rechtsextremistischen "Gruppe S.“ ausgeführt worden, hätten sie die Anschläge des NSU noch in den Schatten gestellt. Unter anderem plante die "Gruppe S." Attacken auf Moscheen sowie auf Politiker wie Anton Hofreiter und Robert Habeck von den Grünen.

Aber die Gruppe S., benannt nach ihrem Anführer, dessen Namen noch nicht öffentlich gemacht wurde, ist aufgeflogen. Beim Oberlandesgericht Stuttgart ist nun Anklage gegen zwölf Männer erhoben worden.

Geplanter faschistischer Umsturz



Elf von ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der zwölfte Mann soll ihr Helfer gewesen sein, erklärt ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt. Ein weiterer Verdächtiger nahm sich im Sommer in Untersuchungshaft das Leben.

Die Ermittler werfen der Gruppe vor, dass sie durch geplante terroristische Anschläge auf Moscheen und Politiker einen faschistischen Umsturz herbeiführen wollte. Wie ausgereift diese Pläne waren, sei noch nicht abschließend zu sagen, so der ARD-Terrorismusexperte.

"Einige dieser Personen halte ich für absolute Spinner, da sind auch Reichsbürger dabei, aber das sagt eben noch nichts über ihre Entschlossenheit aus, schwerste Verbrechen zu begehen“, sagt Schmidt.

Wie weit waren die Pläne?

Initiiert wurden die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft durch ein Mitglied der "Gruppe S.“, das den Behörden Informationen über die Gruppe zuspielte. Danach war es zuerst die Aufgabe der Ermittler herauszubekommen, wieviel an den Plänen der Gruppe dran war, erklärt der Terrorismusexperte.

"Das wird auch die entscheidende Frage in einem Verfahren sein“, glaubt Schmidt. "Wie ernst und wie weit waren diese Pläne.“ Wenn man sich jedoch anschaue, wie viele Waffen die Ermittler bei den Mitgliedern der Gruppe gefunden haben und was in der Gruppe diskutiert wurde, kann man davon ausgehen, dass das alles sehr ernst war, schätzt der ARD-Terrorismusexperte ein.

Deswegen ist Schmidt auch überzeugt, dass das Oberlandesgericht Stuttgart die Anklage der Bundesanwaltschaft zulassen wird. Für diesen Fall rechnet der Terrorismusexperte mit einem Beginn des Verfahrens im Frühjahr 2021.