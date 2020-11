- Beziehung zwischen GB und USA: Freund verloren, Partner gewonnen?

Mit der Abwahl von Donald Trump verliert Großbritanniens Premierminister Boris Johnson einen großen Befürworter für einen harten Brexit. Trotzdem könnte sich die Beziehung zwischen den Briten und den USA insgesamt verbessern, glaubt ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen.

Die Verhandlung bilateraler Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA lag zuletzt schon wegen des Wahlkampfs von Donald Trump auf Eis. Nun ist klar, im scheidenden US-Präsidenten verliert die britische Regierung vielleicht den wichtigsten Fürsprecher für einen harten Brexit, sagt ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen.

"Die britische Regierung muss jetzt davon ausgehen, im Weißen Haus zukünftig keine Freunde mehr für ihre Brexit-Politik zu finden“, glaubt Spickhofen. Der designierte neue US-Präsident Biden setze eher auf internationale Abkommen und Zusammenarbeit. "Auch für das umstrittene britische Binnenmarktgesetzt wird es deswegen ab jetzt keine Unterstützung mehr aus den USA geben.“

Binnenmarktgesetz als Knackpunkt

So könnte sich das Ergebnis der US-Wahl auch noch auf die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU auswirken. Auch hier könnte das britische Binnenmarktgesetz, das eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vorsieht, wieder zum Faktor werden, erklärt Spickhofen.

Sowohl Biden als auch Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, hätten zuletzt bereits betont, dass sie kein britisches Binnenmarktgesetz akzeptieren wollen, das den Frieden zwischen Irland und Nordirland gefährden könnte. Die USA waren 1998 entscheidend am Karfreitagsabkommen beteiligt, das seitdem den Frieden zwischen Irland und Nordirland gewährleistet.

Mehr Nähe mit Biden?



Bei aller scheinbaren Nähe zwischen dem britischen Premier Boris Johnson und Donald Trump dürfe man aber auch nicht übersehen, dass auch die Regierungen in London und Washington zuletzt in vielen Punkten nicht auf einer Linie lagen.

Der ARD-Korrespondent nennt das Atomabkommen mit Iran, das von Großbritannien mit ausgehandelt wurde, aus dem die USA jedoch unter Trump ausgetreten waren, oder auch den kommenden Klimagipfel in Glasgow, dem die Regierung Trump bereits eine Absage erteilte.

"In beiden Fällen ist von Joe Binden zu erwarten, dass er wieder näher an die Briten heranrücken wird“, prognostiziert Spickhofen. Die Beziehungen zwischen den Briten und den USA könnten so auch wieder freundlicher werden, glaubt der ARD-Korrespondent in London.