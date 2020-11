- "Die Politik tut zu wenig, um einen Lockdown der Schulen zu verhindern"

Die Schulen sollen offen bleiben. Das ist eine der Grundlagen des November-Lockdowns. Tatsächlich befinden sich aber immer mehr SchülerInnen und LehrerInnen in Quarantäne. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, fordert mehr proaktives Handeln von der Politik.



Hochgerechnet auf alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland gehen aktuell rund drei Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht zur Schule. Bei den Lehrern sind es vier Prozent. Trotzdem spricht der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, von einem "Salami-Lockdown“ der Schulen.

"Vor sechs Wochen hatten wir noch 50.000 Schüler in Quarantäne. Diese Zahl hat sich inzwischen versechsfacht“, erklärt der Präsident des Lehrerverband. Corona-Fälle an einer Schule hätten oft eine Kettenreaktion zur Folge. Nicht nur eine betroffene Klasse, sondern auch alle Lehrerinnen und Lehrer, die mit der entsprechenden Klasse zu tun hatten, müssten dann in Quarantäne, was wiederum für Unterrichtsausfälle in anderen Klassen sorgt, so Meidinger.

Politik tut zu wenig

Das Ziel die Schulen auch während des Teil-Lockdowns offen zu halten, sei richtig, findet der Lehrerpräsident. "Unserer Meinung nach tut die Politik aber aktuell zu wenig, um einen erneuten Lockdown zu verhindern“, kritisiert der Präsident des Lehrerverbands.

Besonders missfällt Meidinger, dass die Politik Abstand von einem Stufenplan genommen hat, mit dem Hygieneschutzmaßnahmen bei einem erhöhten Infektionsgeschehen an den Schulen hochgefahren werden können und etwa auch eine Maskenpflicht im Unterricht möglich wird.

"Man hat die Entscheidung komplett den Gesundheitsämtern vor Ort überlassen und die reagieren nur auf Infektionsfälle“. Das man jetzt nicht mehr vorbeugend handelt, sei der falsche Weg, bemängelt Meidinger.

Modelle zwischen Vollbetrieb und Lockdown

Deswegen fordert der Präsident des Lehrerverbands eine bundesweite Orientierung, ab welchem Infektionsgeschehen Schulen aktiv werden müssen. "Es ist ein großer Fehler der Politik, dass es keine Zwischenstufen mehr gibt zwischen Vollbetrieb und einem Lockdown der Schulen.“

Es gebe mittlerweile auch Möglichkeiten für Zwischenmodelle, sagt Meidinger. Als Beispiele nennt er die Verkleinerung der Klassen und einen wochenweisen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homescholing. "Da sind wir mittlerweile besser aufgestellt“, sagt Meidinger. Nun sei es an der Politik, von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch zu machen.