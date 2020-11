- "Der Mangel der Pflegekräfte wird sich nicht so schnell beheben lassen"

Wie schon in der ersten Corona-Welle im Frühjahr zeichnet sich auch jetzt wieder ein deutlicher Engpass bei den Pflegekräften ab. Boris Augurzky, Gesundheitsexperte am RWI-Leibnitz-Institut in Essen, fordert, das Krankenhauspersonal grundsätzlich zu entlasten.



Der Mangel an Pflegekräften sei ein Problem, dass sich nicht so schnell beheben lässt, sagt Professor Boris Augurzky, der Leiter des Bereichs Gesundheit am RWI-Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.

"Man kann ja nicht auf einen Schlag tausend Menschen rekrutieren, die müssen ja auch ausgebildet werden“, erklärt der Experte für das Gesundheitswesen. "Dafür braucht es einen Vorlauf von ungefähr drei Jahren.“

Die Politik habe zwar erste Maßnahmen wie die Auslagerung der Pflegekosten beschlossen, damit die Krankenhäuser mehr Pflegepersonal einstellen können. Doch das aktuelle Problem sei vielmehr, dass es am Arbeitsmarkt einfach nicht genug geschultes Personal gebe, so Augurzky.

Zu viele Patienten



Ein Teil des Problems sei sicherlich, dass immer mehr Krankenhäuser gezwungen seien vor allem nach kommerziellen Interessen zu wirtschaften und immer mehr Patienten mit immer weniger Personal zu behandeln, sagt Augurzky. Allerdings spiele auch die hohe Anzahl von Krankenhauspatienten in Deutschland eine Rolle.

"In anderen Ländern haben wir viel weniger Patienten pro Einwohner im Krankenhaus. Da hat das Personal auch mehr Zeit, um sich um die Patienten zu kümmern.“ Gesundheitsexperte Augurzky schlägt vor, dass mehr außerhalb des Krankenhauses behandelt wird, damit das Personal im Krankenhaus wieder mehr Zeit zum Arbeiten hat.

Dafür müsse man weg von einem Vergütungssystem für die Krankenhäuser, das sich ausschließlich an der Zahl der behandelten Patienten orientiert. "Ein Krankenhaus darf sich nicht schaden, wenn es weniger arbeitet“, fordert Augurzky.

Immer mehr Pflegepersonal nötig

Man werde in den nächsten 30 Jahren allein schon aufgrund der weiter voranschreitenden Alterung der Gesellschaft stetig mehr Pflegepersonal brauchen, prognostiziert der Wissenschaftler des Essener Leibnitz-Instituts. Eine Reserve für Ausnahmesituationen wie etwa die Corona-Pandemie sei da schlichtweg unrealistisch.

Stattdessen ginge es darum, weiter Personal auszubilden, klug einzusetzen und auch weiter zu schulen, sodass Pflegekräfte während einer Pandemie auch flexibel in Bereiche wechseln können, in denen sie besonders gebraucht werden, so der Gesundheitsexperte.