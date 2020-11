Jörg Carstensen/dpa Bild: Jörg Carstensen/dpa

- Tesla in Grünheide: Eine Region verändert sich

Seit rund einem Jahr steht fest: Tesla will seine vierte Gigafactory in Grünheide in Brandenburg bauen. rbb-Reporter Phil Beng und Franziska Hoppen haben das Projekt ein Jahr lang begleitet und in einem Film festgehalten. Hoppen gibt im Interview einen Einblick, was sich seit 2019 getan hat.

Seit einem Jahr hat sich auf der Tesla-Baustelle viel getan. Doch es gibt Unterstützer und Gegner von Elon Musks Projekt in Brandenburg, wie rbb-Reporterin Franziska Hoppen berichtet. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Phil Beng hat sie einen Film über den US-Autohersteller in Grünheide produziert. Ökonomie gegen Ökologie Vielen sähen in Tesla eine Chance: "Telsa könnte nämlich der größte private Arbeitgeber in Brandenburg werden", sagt Hoppen. Denn neben Tesla würden sich auch weitere Unternehmen in der Region ansiedeln, und auch mehr Menschen würden in die Region ziehen. KritikerInnen sehen das Vorhaben Musks allerdings als Gefahr für die Natur vor Ort, berichtet Hoppen. Außerdem: "Sicherlich gibt’s da auch einen gehörigen Clash zwischen Tesla und deren Unternehmergeist und der doch eher gründlichen und etwas langsameren, deutschen Bürokratie." Wie verändert sich die Region? Das Gelände habe sich rasend schnell verändert: Noch vor einem Jahr habe es dort einen dichten Kiefernwald gegeben. "Jetzt klafft da ein gigantisches Loch im Boden", sagt Hoppen. Und auch für die nächsten Monate sei ziemlich viel in Planung: "Ein Bahnhof soll verlegt werden, eine neue Autobahn, Straßen werden erweitert."