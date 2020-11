- Nach Corona-Infektion: "Ich muss Essen immer noch viel mehr würzen"

Die Yoga-Lehrerin Nadja Alzner hatte Covid-19. Die Folgen merkt sie immer noch: Sie schmecke weniger gut, ihre Atmung und ihre Konzentrationsfähigkeit seien eingeschränkt. "Sport im Cardio-Bereich ist nicht denkbar." An diesem Dienstag trifft sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Yogalehrerin Nadja Alzner berichtet nach ihrer Corona-Infektion im Frühjahr, dass sie noch immer Folgen der Erkrankung bemerkt. Beispielsweise sei ihr Geschmacks- und Geruchssinn noch nicht wieder gänzlich hergestellt, so Alzner, die sich als eine der ersten Menschen in Berlin mit dem Virus infizierte. "Ich muss mein Essen viel mehr würzen." Nur so könne sie ihre Geschmackknospen anregen.

"Da kommt schnell eine Erschöpfung, die ich vorher nicht kannte"

Auch ihre Atmung sei noch nicht wieder so wie vor der Infektion. Das merke sie vor allem auch als Yoga-Lehrerin oder beim Treppensteigen, sagte Alzner. "Sport im Cardio-Bereich ist nicht denkbar." Auch ihre Konzentrationsfähigkeit sei schlechter als vorher. "Da kommt schnell eine Erschöpfung, die ich vorher nicht kannte."

Als Gesellschaft gemeinsam gegen das Virus kämpfen



Sie sei sich bewusst, dass es ihr nach der Covid-19-Erkankung im Vergleich sehr gut gehe, sagte Alzner. Dennoch: "Es ist beängstigend, dass ich nicht weiß, was es für die Zukunft bedeutet." Entsprechend kritisch sieht sie die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. "Ich finde es sehr schade, dass dagegen gekämpft wird, statt als Gesellschaft gemeinsam gegen das Virus."

Mehr Aufmerksamkeit für Covid-19-Spätfolgen

Insgesamt freue sie sich aber, dass das Thema Spätfolgen von Covid-19 nun mehr Aufmerksamkeit bekomme. An diesem Dienstag ist sie eine der BesucherInnen bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich mit Covid-19-Genesenen im Schloss Bellevue trifft. Sie wolle nun vor allem Aufklärungsarbeit leisten.