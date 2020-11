dpa Bild: dpa

Di 10.11.2020 | 07:25 | Interviews

- Nonnemacher zur Impfverteilung: "Die Logistik ist anspruchvoll"

Bundesweit soll ein möglicher Corona-Impfstoff an 60 Standorte geliefert werden. In Brandenburg soll erst mal eine zentrale Anlaufstelle für die Lagerung benannt werden, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagt. Mobile Teams sollen in Pflegeeinrichtungen fahren.