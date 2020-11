imago images / Joko Bild: imago images / Joko

Interviews

- Zentralrat der Muslime: "Müssen das Drehbuch der Extremisten brechen"

Die Islamkonferenz tagt und es wird auch um die Ausbildung von Imamen auf Deutsch gehen. Nach Meinung von Aiman Mazyek, Chef des Zentralrats der Muslime in Deutschland, ist das "längst überfällig". Denn: "Aufklärung in der Religion bedeutet am Ende auch Immunisierung gegen Extremismus."