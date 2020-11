- Die Jagd nach einem Corona-Impfstoff

Biontech und Pfizer rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen gegen das Coronavirus bereitstellen zu können. Dennoch sei es wichtig, dass auch andere Unternehmen weiter an Impfstoffen forschten, sagt Siegfried Bialojan, Leiter des Ernst & Young Life Sciences Center.

Nach der Verkündung von Biontech und Pfizer, hat die Europäische Kommission am Dienstag bekanntgegeben, dass bereits ein Vertrag mit den Pharmaunternehmen ausgehandelt wurde. Dabei geht es um 200 Millionen Impfdosen, 100 Millionen davon sollen allein für Deutschland bestimmt sein.

Das bedeute aber nicht, dass die Konkurrenten auf dem Markt jetzt ihre Forschung am Impfstoff einstellen würden. Denn auch der Impfstoff von Pfizer und Biontech müsste erst noch zugelassen werden, sagt Siegfried Bialojan. Er ist der Leiter des Ernst & Young Life Sciences Center. "Zum anderen ist es glaube ich extrem wichtig, dass wir insgesamt eine Größenordnung von 160 Unternehmen haben, die auch an Impfstoffen arbeiten", sagt Bialojan. Es sei notwendig, dass zeitgleich mehrere Firmen an der Entwicklung arbeiteten, um die weltweite Versorgung anschließend zu sichern.

Verkauftspreis noch offen

Die forschenden Unternehmen würden mit den Impfstoffen auch auf wirtschaftliche Erfolge hoffen, sagt Bialojan. Dennoch sollten die Preise moderat bleiben. Die finalen Preise seien aber noch nicht bekannt, das würde sich erst ergeben, wenn wirklich ein Stoff auf den Markt kommt. Bialojan sieht bei der Preisgestaltung aber keine großen Konflikte.