imago images/ Biden Campaign via CNP/ Media Punc Bild: imago images/ Biden Campaign via CNP/ Media Punc

Mo 09.11.2020 | 09:05 | Interviews

- Joe Biden stellt "Corona Virus Task Force" auf

Der Demokrat Joe Biden will sich mit einem Expertengremium um die Eindämmung des Coronavirus in den USA kümmern, außerdem dem Pariser Klimaabkommen und der WHO wieder beitreten. So die ersten Pläne in der Übergangsphase der Präsidentschaft, berichtet Reporterin Sabina Matthay. Im Senat herrscht jedoch ein Patt.