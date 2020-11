dpa/ Tilman Vogle Bild: dpa/ Tilman Vogle

Mo 09.11.2020

- "Antisemitismus ist die älteste Verschwörungstheorie, die wir kennen"

Am 9. November 1938 brannten in Deutschland in der Reichsprogromnacht die Synagogen. In der Pandemie nimmt der Antisemitismus wieder zu, sagt Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Denn: Corona-Leugner seien oft auch Antisemiten.