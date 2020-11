dpa Bild: dpa

Mo 09.11.2020 | 12:05 | Interviews

- Demo in Leipzig: "Eine Corona-Party mit Ansage"

Nach der Eskalation von Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig am Samstag haben Grüne, Linke und die SPD in Sachsen Aufklärung gefordert. Das sei eine Corona-Party mit Ansage gewesen, sagt der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im sächsischen Landtag, Albrecht Pallas.