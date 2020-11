- Deradikalisierung mit Koranarbeit und Seelsorge

Ender Cetin arbeitet als muslimischer Gefängnisseelsorger und leitet das Freitagsgebet in einer Berliner Jugendstrafansstalt. Muslimische Seelsorge könne ein Stück weit deradikalisieren - doch die Zeit nach der Haft bleibe ein Problem, so der Imam.

Gefährdete muslimische Jugendliche fühlten sich ausgeschlossen und ausgegrenzt - sie würden auch nicht vom allgemeinen Hilfesystem oder den Moscheen erreicht, so Cetin. Ebenso würden einige Moscheen ihre Jugendarbeit nicht engagiert genug betreiben. Gefährdete Jugendliche bräuchten "Schutz und Wertschätzung", so der Imam, damit sie nicht zu radikalen FanatikerInnen würden.



Mittlerweile gibt es in den Haftanstalten gut ausgebildete Imame und muslimische Seelsorge. Aber, so gibt Cetin zu bedenken: Wer fängt die jungen Menschen nach der Entlassung wieder auf?





Koranarbeit in Gefängnissen gegen Radikalisierung





Cetin sagte zudem, dass eine Radikalisierung sehr selten in Gefängnissen stattfände. Teil der Seelsorge und religiösen Bildung sei es, in der gemeinsamen Koranarbeit auch Wissenlücken zu schließen, sagte der Imam. Viel Wissen sei bei den Inhaftierten nur oberflächlich vorhanden, manche hätten den Koran gar nicht gelesen.