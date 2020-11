Auch am zweiten Tag nach der US-Wahl gibt es keine Antwort auf die Frage, wer in den kommenden vier Jahren im Weißen Haus sitzen wird. Noch wird in mehreren Swing States ausgezählt. Während Donald Trump Betrug wittert, ruft sein Konkurrent Joe Biden zur Geduld auf. Hier finden Sie Interviews, Reportagen und Hintergründe zu dieser höchst ungewöhnlichen Wahl.