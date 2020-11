- Pennsylvania: Biden überholt Trump

Im US-Bundesstaat Pennsylvania wird ein besonders knapper Wahlausgang erwartet. Donald Trump lag bei der Stimmenauszählungen lange knapp vorne , inzwischen hat Joe Biden den Präsidenten überholt. Kulturwissenschaftler Randall Halle in Pittsburgh berichtet von der Stimmung vor Ort.



Die Führung für Biden in Pennsylvania komme nicht völlig unerwartet, so Halle. Neu sei hingegen, dass viele Fernsehsender die Übertragung einer Pressekonferenz von Donald Trump nach kruden Vorwürfen abgebrochen hätten. Stattdessen seien die Sender zu einem Faktencheck von Trumps Aussagen übergegangen. "Das war für mich ein Zeichen, dass diese Art zu lügen nicht mehr willkommen ist und nicht mehr erlaubt wird", betont der Gastprofessor an der Viadrina-Universität Frankfurt (Oder)





Unruhen nach Wahlentscheidung möglich

Trumps Vorwürfe, dass die Wahl nicht rechtmäßig ablaufe, seien falsch. Man könne etwa die Auszählung der Stimmzettel in Philadelphia live im Internet mitverfolgen, berichtet der Kulturwissenschaftler. "Es ist ein Versuch des Präsidenten, seine Wählerschaft anzustiften", sagt Halle.

Sollte Biden sich in Pennsylvania durchsetzen, wäre dies der Wahlsieg für den Trump-Herausforderer. Es könnte dann in Pittsburgh zu Unruhen kommen, meint Halle. Die Stadt selbst sei zwar stark von den Demokraten geprägt, doch im Umland lebten viele Anhänger derm Republikaner. "Die Situation könnte sich schnell zuspitzen und ich glaube, dass viele Menschen hier davor Angst haben", sagt Halle.