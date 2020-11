- Außenexperte Annen (SPD): "Europa muss souveräner werden"

Noch immer ist nicht klar, wer der nächste US-Präsident wird. Für Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, sollte dies aber nicht entscheidend sein. Europa müsse seine eigene Kraft stärken, sagt der SPD-Politker. Sein Vetrauen in die amerikanische Demokratie habe er trotz allem nicht verloren.



Ganz gleich, für welchen der beiden Kandidaten man bei der US-Präsidentenwahl war, das Tauziehen danach bereitet vielen große Sorge. Denn es ist eben nicht einerlei, wie es um die politische Stabilität in den USA bestellt ist, schon gar nicht für uns in Deutschland und Europa.

US-Präsident Donald Trump wird mittlerweile sogar aus den eigenen republikanischen Reihen vorgeworfen, mit seinem Zweifel am Auszähl-System seine Verachtung für die Demokratie auszudrücken.

"Äußerungen, die eines amerikanischen Präsidents nicht würdig sind"

Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, bewertet dieses Verhalten als "Äußerungen, die eines amerikanischen Präsidenten nicht würdig sind“. Es habe Zeiten gegeben, da sei der US-Präsident als "Leader oft the free world" bezeichnet worden, deswegen müsse man darauf hinweisen, dass die USA, die wichtigste Demokratie auf der Welt seien.

Man sehe aber einen demokratischen Prozess in den USA, der dennoch funktioniere, so Annen. Man müsse Vertrauen in die demokratischen Institutionen haben. Es gebe dort eine "alte demokratische Tradition. Das, was Joe Biden an demokratischer Kultur zeigt, (…) das ist auch eine Botschaft, die Vertrauen rechtfertigt“, sagt Annen.

Vier "turbulente" Jahre unter Trump erlebt

Zuletzt habe man "vier turbulente Jahre erlebt", berichtet der SPD-Außenexperte. Deutschland habe häufig im Fokus der US-Regierung gestanden. Zum Teil seien diese Angriffe auch ungerechtfertigt gewesen. Man habe zwar viele gemeinsame Interessen, aber aus Annens Sicht müsse "Europa unabhängig, wer diese Wahl gewinnt, seine eigene Kraft stärken. Wir müssen souveräner werden."

Es werde natürlich eine weitere Zusammenarbeit mit den USA geben, aber man brauche eine Einigkeit in Europa, die die eigene Souveränität stärke. Dies sei die Lehre aus den letzten Jahren.