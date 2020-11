- Air France sagt Adieu

Am 8. November hebt die letzte Maschine vom Flughafen Tegel ab. Und genau wie beim Antrittsflug vor 60 Jahren ist es ein Flugzeug der Air France. Stefan Gumuseli, Deutschland-Direktor von Air France-KLM, sieht in dem Flug ein historisches Ereignis und blickt auch mit Wehmut zurück auf den Flughafen Tegel.



Übermorgen ist es vorbei. Vom Berliner Flughafen Tegel hebt die letzte planmäßige Maschine ab: ein Flug der Air France nach Paris. Und damit schließt sich der Kreis. Denn vor 60 Jahren ging Tegel in Betrieb mit einem Paris-Flug von Air France. Damals durften nur die Fluglinien der drei Westalliierten den Airport anfliegen.

Für den Deutschland-Direktor von Air France-KLM, Stefan Gumuseli, sei dies ein "historischer Moment“. Man sei stolz, dass man als letzte Fluglinie Adieu sagen kann. Die Bedeutung der Strecke Paris-Berlin sei immer sehr wichtig gewesen für das Unternehmen, so Gumuseli. Man habe viel erlebt in den vergangenen Jahrzehnten. 1976 landete sogar eine Concorde in Berlin. Damals kamen 60.000 Zuschauer, um das Flugzeug zu sehen.

"So einen Flughafen wird es nie wieder geben"

Tegel sei zwar höchst profitabel gewesen in den vergangenen Jahren, aber operativ sei der Flughafen auch "an der Grenze", so Gumuseli. Für die Kunden sei es jedoch super gewesen: kurze Wege, innenstadtnah. "So einen Flughafen gibt es nirgendwo und wird es auch nie wieder geben", sagt der Air France-KLM Deutschland-Chef.

Bei aller Wehmut - über den Umzug zum neuen BER freue sich Stefan Gumuseli: "Berlin braucht einen modernen Flughafen und wir sind froh, diesen Schritt nun machen zu können."