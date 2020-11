- "Die Große Koalition will den Ausschuss leise sterben lassen"

Union und SPD haben im Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal eine rasche öffentliche Zeugenaussage des Financial-Times-Journalisten Dan McCrum abgelehnt. Oppositionspolitiker Fabio De Masi (Die Linke) kritisiert dieses Vorgehen scharf.

Der Name Wirecard stand mal für eine traumhafte Erfolgsgeschichte - endlich ein deutscher Player auf dem IT-Sektor. Politiker inklusive Kanzlerin Merkel machten sich im Ausland für das Unternehmen stark. Der Zahlungsabwickler schaffte es sogar in den DAX - die Aktie wurde in der Spitze mit knapp 200 Euro bewertet. Dann kam der tiefe Fall und Wirecard stand plötzlich für den größten Betrug, den die deutsche Wirtschaft in der jüngeren Vergangenheit bislang erlebt hat.

Und schon länger steht die Frage im Raum: Wie sei all dies möglich gewesen, wenn es doch eine Bundesanstalt für Finanzaufsicht in Deutschland gebe? Oberster Dienstherr ist der Bundesfinanzminister. Dieser Frage geht ab heute ein Untersuchungsausschuss im Bundestag nach, mit dabei Fabio De Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion.

"Die Finanzaufsicht steht ganz klar in der Verantwortung"



Wen sieht er grundsätzlich in der Verantwortung mit Blick auf das Wirecard-Desaster? "Die Finanzaufsicht ist ganz klar in der Verantwortung", sagt De Masi. Zu diesem Fazit komme auch ein Bericht der europäischen Wertpapieraufsicht, der dies bestätige. Außerdem sei die BaFin (die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) nicht unabhängig genug vom Finanzministerium gewesen. Deren Dienstherr Olaf Scholz hätte laut De Masi "auch durchgreifen müssen".

Es sei zudem "verrückt", dass die BaFin die Financial Times Deutschland, die diesen Skandal letztlich aufgedeckt habe, mit Klagen überzogen und dortigen Redakteuren Insiderhandel vorwarf, obwohl genau in dieser BaFin Mitarbeiter auf die Kurse von Wirecard gewettet hatten. Es zeigt, dass die deutsche Finanzaufsicht Wirecard mit allen Mitteln abschirmen wollte, aber eigentlich müsste man gegen jene BaFin vorgehen gegen Insiderhandel, so Fabio De Masi weiter.

Große Koalition wolle den Untersuchungsauschuss "leise sterben lassen"

Der FT-Journalist Dan McCrum wurde in den Untersuchungsausschuss zu Wirecard eingeladen, aber er werde nur als Sachverständiger gehört. "Das sei sehr Schade, denn er kann keine öffentliche Aussage machen." Das hatte sich MCrum aber gewünscht, da er so der deutschen Öffentlichkeit hätte berichten könne, wie er von der BaFin und Wirecard unter Druck gesetzt wurde. Aber die Große Koalition habe dies verhindert, sagt De Masi: "Die wollen diesen Untersuchungsausschuss leise sterben lassen."