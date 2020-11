- Wahlbeobachter: "Was Trump hier gemacht hat, ist nicht vertretbar"

Der amtierende US-Präsident Donald Trump will die Auszählung der Briefwahlstimmen gerichtlich stoppen lassen. Michael Georg Link, Leiter der Wahlbeobachtermission der OSZE in den USA, habe aber keinerlei systemische Beeinträchtigung der Briefwahl feststellen können. Was Trump vorhabe, bezeichnet Link als "Tabubruch".

Wie erwartet ist das Kapitel US-Präsidentenwahl längst nicht vorbei. Donald Trump hat sich zum Sieger ausgerufen und will die laufende Auszählung von Briefwahlstimmen in manchen Staaten höchstgerichtlich stoppen lassen. Der Amtsinhaber vermutet Wahlfälschung zu seinen Ungunsten, was das demokratische Lager empört als diktatorischen Taschenspielertrick zurückweist.

Keine Verstöße am Wahltag feststellen können



Um etwaige Unregelmäßigkeiten zu dokumentieren, ist die Wahlbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in den USA im Einsatz. Deren Leiter ist der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Georg Link, den vor Ort in Washington weilt. Wie fair, regelgerecht und frei ist die Abstimmung nach seinem Eindruck verlaufen? "Wir haben am Wahltag selbst keine Verstöße feststellen können." Natürlich könne man in einem so großen Land nur Stichproben machen. Man habe aber im Vorfeld beim Thema Briefwahl und der Registrierung genau hingeschaut.

Der US-Präsident habe schon im Vorfeld der Wahl Manipulation angeprangert. Gerade die Briefwahl öffne Fälschungen Tür und Tor, sagt er. Michael Georg Link könne Trumps Behauptungen nicht bestätigen. "Das hat alle sehr verwundert", sagt Link. Denn wenn ein Land Erfahrungen mit Briefwahl hat, dann seien es die USA. "Bereits seit 1864 wird die Briefwahl praktiziert", so Link. Einzelne kleinere Schlampereien passieren, aber Link betont, dass die OSZE "keinerlei systemische Beeinträchtigung oder gar Manipulation bei der Briefwahl“ feststellen konnte.

"Das ist etwas, das man schon als Tabubruch bezeichnen muss"



Der FDP-Politiker sei als OSZE-Beobachter zu strikter Neutralität verpflichtet. Was sagt er nun aber dem Trump-Lager, das den demokratischen Vorgang des Auszählens von Briefwahlstimmen anzweifelt? Trump habe den gesamten Auszählungsprozess stoppen wollen. „Das ist etwas, dass man schon an Tabubruch bezeichnen muss“, sagt Link.

Trump habe weder das Recht noch die Möglichkeit die Auszählung zu stoppen. "Die Auszählung ist ausschließliche Verantwortung der Staaten und das Wahlrecht ist ausschließliche Verantwortung der Staaten“, so Link. Hier sich einzumischen, noch dazu als Kandidat, das ist ein äußerst problematischer Vorgang. Dies habe die OSZE deutlich kritisiert. "Das was Trump hier gemacht hat, ist nicht vertretbar."

Ein wichtiger Punkt sei laut Link, dass weiter und vor allem zügig ausgezählt werde. "Jede Stimme muss ausgezählt werden. Und erst wenn dieser Prozess beendet ist, dann kann man davon ausgehen, dass diese Wahl beendet ist." Link mutmaßt dennoch: Diese Wahl werde noch sehr viele gerichtliche Verfahren nach sich ziehen, eventuell auch Nachzählungen ganzer Bundesstaaten. Darum werden die OSZE-Beobachter auch zunächst vor Ort in den USA bleiben.