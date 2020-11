- Barley (SPD): "Auch mit Biden wäre nicht alles in Butter"

Katarina Barley (SPD) ist Vizepräsidentin des Europaparlaments. Sie habe sich einen Wahlsieger Joe Biden und einen Wechsel im Weißen Haus gewünscht, um die Zusammenarbeit zwischen den USA und der EU verbessern zu können. Wichtig sei nun, dass man, wer auch immer die Wahl gewinne, gemeinsam aus dieser Krise herauskomme.



Wahlkampfhilfe aus Europa hat Donald Trump keine nötig. Wobei: Einen Europäer hat er vor wenigen Tagen mit auf die Wahlkampfbühne geholt, den Briten Nigel Farage, also den Mann, der die treibende politische Kraft für den Brexit war. Trump hat wenig für die EU übrig. Was werden jetzt die nächsten vier Jahre im Verhältnis zwischen Washington und Brüssel bringen?

Katarina Barley von der SPD ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Sie ist Deutsche und Britin, aber politisch weit entfernt von Nigel Farage. Entspricht das aktuelle, knappe US-Wahlergebnis in etwa Ihre Erwartungen? "Nein", sagt Barley. Die Hoffnungen seien bei ihr gewesen, dass Biden mehr wichtige Swing States gewinnen könnte, um so einen Wechsel im Weißen Haus herbeizuführen.

"Er möchte nicht bilateral verhandeln"



Das Problem mit Donald Trump sei aus ihrer Sicht, "dass er das verachtet, was wir Multilateralismus nennen". Das hieße, dass viele verschiedene Staaten zusammenarbeiten. Deswegen blockiere er die Welthandelsorganisation und ist aus der Weltgesundheitsorganisation ausgestiegen und deswegen würde Trump auch die EU nicht mögen, so Barley. "Er möchte immer bilateral verhandeln, also von Staat zu Staat und da ist die USA stärker, also ist er da immer am Drücker."

Auch mit einem Präsident Joe Biden wäre "nicht alles in Butter", sagt Barley. Die USA habe sich geopolitisch einfach mehr in Richtung Pazifik verlagert. Die EU müsse nun heftiger dafür werben, wahrgenommen zu werden als gleichwertiger Partner. Nur: "Wenn es um Trump geht, dann ist sich die Europäische Union nicht einig." Trump habe hier lange versucht die EU zu spalten, beispielsweise durch die Verschiebung amerikanischer Truppen.

Die britische Regierung hofft auf Trump als Wahlsieger



Ein wiedergewählter Trump mache es vielleicht Boris Johnson leichter, ein Handelsabkommen mit den USA abzuschließen. Wäre das eine Trumpfkarte in der Hand Johnsons, jetzt wo die Nach-Brexit-Verhandlungen auf der Kippe stehen? Johnson hoffe darauf, sagt Barley. "Die Frage ist, ob diese Rechnung aufgeht." Das müsse man erstmal sehen. Trump könnte auch seine Machtposition gegenüber den Briten ausnutzen.

Für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA wünscht sich Barley, dass man möglichst zusammen aus der aktuellen Krise herauskomme.