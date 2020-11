picture alliance / Zoonar Bild: picture alliance / Zoonar

- Hardt (CDU): Europäer brauchen Offenheit

Das deutsch-amerikanische Verhältnis hat unter Präsident Donald Trump Risse bekommen. Was würde eine zweite Amtszeit Donald Trumps bedeuten, was ein Machtwechsel mit Joe Biden? Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Jürgen Hardt, sieht bei vielen Amerikanern jenseits der politischen Lager einen Konsens: "America first".