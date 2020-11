- Buschmann (FDP): "Demokratie heißt, dass man Macht nur auf Zeit hat"

US-Präsident Donald Trump hat sich zum Sieger der Wahl erklärt und will eine weitere Auszählung der Briefwahlstimmen gerichtlich stoppen. Marco Buschmann von der FDP sagt: Demokratie müsse auch für Fairness stehen - Tricks und juristisches Gezerre passten nicht dazu.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann hat nach der US-Wahl die Vorbildfunktion der Vereinigten Staaten betont. "Die USA sind DIE große liberale Demokratie des Westens. Sie muss für gute Spielregeln und für fairen Wahlkampf stehen", sagte er im Inforadio.

"Bestürzend" einen demokratischen Prozess abbrechen zu wollen

Wenn ein Amtsinhaber das nicht akzeptiere und einen demokratischen Prozess abbrechen wolle, dann sei das "bestürzend", so Buschmann mit Blick auf das Vorhaben von Donald Trump die weitere Auszählung von Briefwahlstimmen gerichtlich stoppen zu lassen.



"Demokratie heißt, dass man Macht nur auf Zeit hat", meinte Buschmann. Mögliches juristisches Gezerre, eingeleitet mit einer neuen streng konservativen Richterin am obersten Gericht, dem Supreme Court, sei schwer hinnehmbar.

In jedem Fall: Transatlantische Beziehungen verbessern



Die Beziehungen mit einem möglichen Präsidenten Joe Biden wären sicherlich besser, sagte Buschmann, zumindest "was den Ton, was den Stil, was den Umgang angeht". Doch unabhängig vom Wahlausgang: "Wir müssen in jedem Fall versuchen, die transatlantischen Beziehungen zu verbessern."