- Wien nach dem Anschlag: "Das bestimmt schon das Leben"

Nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt wurden inzwischen 14 Personen festgenommen. Aus Wien schildert unser Inforadio-Redakteur Stephan Ozsváth die neusten Erkenntnisse und die Entwicklungen am Tag nach dem Attentat.



Über den Täter sei bisher bekannt, dass es sich um einen Österreicher nordmazedonischer Herkunft handelt, der sich dem IS in Syrien anschließen wollte. Dafür sei er verurteilt worden. Nach seiner Entlassung auf Bewährung wurde der 20-Jährige von einem Verein betreut, der auf die Deradikalisierung islamistischer Jugendlicher spezialisiert ist, erklärt Ozsváth.



Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es noch keine Hinweise auf weitere Täter. Dennoch hat es in Zusammenhang mit dem Anschlag 14 Festnahmen gegeben. Bei Instagram soll der Mann mit seinen Waffen bereits posiert haben und es hat offenbar Hinweise auf eine Ausreise nach Syrien gegeben: "Da stellt sich natürlich Frage, warum hatten die Sicherheitsbehörden nicht besser auf dem Schirm?"



Der Anschlag in Wien "bestimmt schon sehr das Leben", so der Reporter. So wurde etwa die Schulpflicht ausgesetzt. Bei den psychosozialen Diensten laufen zudem die Telefone heiß. "Das sind Menschen, die neben der Angst vor einer Coronainfektion nun auch Angst vor Terroristen haben müssen."