Terroranschlag in Wien

Die österreichische Hauptstadt Wien ist am Montagabend zum Ort des Terrors geworden. Unbekannte haben zwei Menschen erschossen und mehrere andere verletzt. Einer der Angreifer soll ebenfalls tot sein. Terrorismus-Experte Michael Götschenberg mit den Einzelheiten.



Schwer bewaffnete Angreifer haben in der Wiener Innenstadt um sich geschossen und drei Menschen getötet. Mehr als ein Dutzend weitere wurden verletzt. Einer der Täter wurde von der Polizei erschossen. Nach einem weiteren werde noch gefahndet, so Terrorismuexperte Michael Götschenberg.

Der Anschlag hatte gegen 20 Uhr im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei mildem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Nach Darstellung von Augenzeugen zielten die Täter auf Menschen in Lokalen und Biergärten.

Ein Attentäter erschossen, ein weiterer auf der Flucht



Einer der Angreifer wurde später am Abend von der Polizei erschossen. Nach mindestens einem weiteren Täter werde weiterhin in einer Großfahndung gesucht, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig mitteilte. Österreichs Innenminister Karl Nehammer sprach am Morgen von einem islamistischen Terroranschlag. Einer der getöteten Angreifer sei ein IS-Anhänger gewesen.

Terrorisexperte Michael Götschenberg sieht auch eine Gefahr für Deutschland: "Man muss letztlich gerade mit Anschlägen wie solchen, die mit leichten Mitteln ohne große Planungen durchgeführt werden, immer rechnen."