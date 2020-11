- Wien: Eine Stadt im Ausnahmezustand

Am Montagabend haben Unbekannte in Wien wahllos auf Menschen geschossen. Es gibt bislang drei Tote und 17 Verletzte. Ein Angreifer sei ebenfalls tot. Die Hintergründe liegen noch weitgehend im Dunkeln. Unsere Korrespondentin Andrea Beer mit einem Stimmungsbild aus der österreichischen Hauptstadt.



Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind am Montagabend drei Passanten getötet worden. 17 Menschen wurden verletzt. Einer der Attentäter wurde von Einsatzkräften erschossen. Nach mindestens einem Zweiten wird noch gesucht.

Gegen 20 Uhr am Montagabend gab es einen Notruf, dass es in der Schwedengasse eine Schießerei gegeben habe, berichtet Andrea Beer. Viele Menschen wären unterwegs gewesen aufgrund der milden Temperaturen. Nach Angaben von Österreichs Innenminister Nehammer handelt es sich um einen Terror-Anschlag mit islamistischem Hintergrund. Der getötete Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" gewesen.

Anschlag dieses Ausmaßes noch nicht gegeben

"Einen islamistischen Anschlag dieses Ausmaßes hat es hier noch nicht gegeben“, sagt Andrea Beer. Die genauen Hintergründe seien noch immer unklar, vor allem wie viele Attentäter involviert gewesen seien. Man habe aber schnell auf politischer Ebene klar gemacht, das man für eine offene, demokratische Gesellschaft stehe und sich nicht einschüchtern lasse.

Dennoch sei Wien aktuell eine Stadt im Ausnahmezustand. Die Schulpflicht wurde für den heutigen Dienstag ausgesetzt. Es gebe aber die Möglichkeit, die Kinder in die Schulen zu bringen. Die Menschen sollten aber versuchen, zu Hause zu bleiben.

"Wir bleiben zusammen"

Leider hätten einige österreichichen Boulevardmedien Handy-Videos der Schießereien veröffentlicht, obwohl die Polizei gebeten hatte, darauf zu verzichten. Beer: "Ansonsten ist die Stimmung hier in Österreich so, dass die Menschen sich Sorgen machen und gleichzeitig von Anfang an war klar: Wir bleiben zusammen."