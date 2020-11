- Anschlag von Wien: "IS-Anhäger, die lose mit der Organisation verbunden waren"

Vier Menschen getötet, dazu 14 weitere teils lebensgefährlich verletzt, einer der Attentäter von der Polizei erschossen - das ist die Bilanz des mutmaßlichen islamistischen Anschlags in Wien. Der Islamwissenschaftler Thomas Schmidinger mit einer Einschätzung über die Tathintergründe.

Einer der Attentäter kommt aus Wien, erklärt Thomas Schmidinger, Islam-Wissenschaftler an der Universität Wien. Es sei zudem bekannt, dass der Täter schon zuvor durch eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung aufgefallen sei.



Beim IS müsse man zwischen der Kerngruppe unterscheiden und einem "Frechiseunternehmen rundherum, wo unterschiedliche Sympathisanten des Islamischen Staates unter dem Label des IS agieren", so Schmidinger. Das sind laut dem Wissenschaftler oft Einzeltäter, lose verbundene Gruppen und auch Menschen, die im Sinne der IS-Ideologie dort agieren, wo sie leben. "Insofern fällt dieser Anschlag wohk eher in die Kategorie: IS-Anhänger, die wenn dann eher nur lose mit der Organisation verbunden waren."



Eine Verbindung zu den Anschlägen in Paris, die zuletzt wegen der Mohammed-Karrikaturen stattgefunden gehaben, seien "sehr wahrscheinlich". Dennoch müsse dabei auch eine geopolitische Komponente betrachet werden, die mehr mit der Türkei und mit der Position Frakreichs zum Syrienkonflikt oder den Kämpfen um Bergkarabach zu tun habe als mit dem Islam, so Schmidinger.



Grundsätzlich sei die Gefahr, dass es zu weiteren Anschlägen kommt, in Österreichisch weiter präsent wie in anderen Großstädten auch, sagt der Islamwissenschafler.