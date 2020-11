- Aufwertung für den Nordwesten Berlins

Der bald still gelegte Flughafen Tegel soll zukünftig vielen Unternehmen Platz bieten und zum Hochschulstandort werden. Im Schumacher-Quartier sollen zudem Wohnungen entstehen. Frank Balzer, CDU-Bezirksbürgermeister von Reinickendorf, ist mit den Nachnutzungsplänen zufrieden, sagt aber auch, dass diese Zeit bräuchten.

Die allerletzten Betriebstage des Flughafens Berlin-Tegel sind angebrochen. Am Wochenende ist endgültig Schluss nach 60 Jahren Verkehrsflughafen im Bezirk Reinickendorf. Bei aller Wehmut: Nach dem Flughafen ist vor dem neuen Stadtquartier. Wohnungen, ein Hochschul-Campus und Unternehmen sollen sich dort ansiedeln.

Frank Balzer von der CDU ist der Bezirksbürgermeister von Reinickendorf und empfindet durchaus Wehmut beim Abschied von TXL: "Es geht mir so wie die meisten Reinickendorfern: Man wird dem Flughafen der kurzen Wege durchaus nachtrauern (…), aber man könne sich auch erfreuen hier ein neues Quartier zu entwickeln."

Einzigartige Möglichkeiten

Das neue Schumacher-Quartier, die "Urban Tech Republic" – alles solle ganz smart und ökologisch aufgebaut werden. Welche Hoffnung verbindet Falk Balzer mit dem Wandel dort? Es sei eine einzigartige Möglichkeit eine so große, innenstadtnahe Fläche zu entwickeln, meint er. Man habe bereits fünf Jahre Planungsvorlauf. Mit den Plänen und den darin enthaltenen umfangreichen Wohneinheiten sei Balzer "sehr zufrieden". Außerdem komme der neue Siemensstadt-Campus im Nordwesten Berlins als zweites Ensemble noch hinzu. Die Stadt erfahre hier eine "enorme Aufwertung", sagt der CDU-Bezirksbürgermeister.

Die Zeit des Übergangs sehe so aus, das man nun das Flugfeld nach Altlasten absuche, um danach Erschließungsstraßen auf dem Gelände zu bauen. Aber Balzer drückt auch ein wenig auf die Bremse: "Bis wir das in der Realität erleben, was auf den Planungsskizzen zu sehen ist, wird es fünf bis sechs Jahre dauern." Und: "Ein paar Überraschungen sind mit Sicherheit möglich."