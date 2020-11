- Drei Kandidaten stellen sich der Basis

Die drei Kandidaten auf den CDU-Vorsitz Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen stellen sich am Dienstagabend live den Fragen der CDU-Parteimitglieder. Wegen der Corona-Pandemie wird es kein Live-Publikum geben. Über die Chancen der Kandidaten sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Prof. Uwe Jun.

Die CDU ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Die noch amtierende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Anfang des Jahres ihren Rücktritt angekündigt. Und seither dreht sich ein Personal-Karussell. Auf diesem sitzen aktuell noch die Kandidaten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet.

Moderierter Livestream, Fragen vorab



Corona und die Folgen sind auch an diesen drei Herren nicht spurlos vorbei gegangen. Termine wurden verschoben oder ganz abgesagt. Mitte Januar soll die Sache nun geregelt werden. So haben es die drei verabredet. Aktuell wollen sie sich der Partei-Basis stellen. Heißt: Heute Abend wird es einen moderierten Live-Stream geben, Parteimitglieder konnten vorab Fragen an die Kandidaten einreichen.

Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier, gibt eine Einschätzung zu den drei Kandidaten. Aus seiner Sicht sei Friedrich Merz ein Mann, der eher dem Wirtschaftsliberalen-Flügel nahestehe und der konservative Positionen vertrete. "Er gilt als jemand, der für die alte CDU steht", sagt Jun. Obwohl Merz selbst über sich sagt, er wolle angepasste Antworten für die Zeit finden.

Laschet als Kandidat der Mitte, Röttgen als Unabhängiger

Laschet stehe dagegen eher dem liberalen Flügel nahe, er würde wohl den Merkel-Kurs fortsetzen. Er steht zudem für die Mitte und laut Juns Einschätzung für eine Modernisierung der Partei. Während Norbert Röttgen für unabhängige Positionen stehe, da er mit keinem Flügel eng verbunden sei, so Jun: "Röttgen versucht, die Partei gänzlich neu aufzustellen." Sein Nachteil: Er könne keine innerparteilichen Gruppierungen hinter sich wissen.

Inoffiziell gelte Armin Laschet von den drei genannten als aussichtsreichster Kandidat für den CDU-Vorsitz, denn Nordrhein-Westfalen stellt den größten Landesverband der CDU in Deutschland und der habe sich bereits für Laschet ausgesprochen.

Entschieden sei die Sache aber nicht, meint Jun. Es gebe auch starke Verbände, die hinter Merz stünden, wie etwa Baden-Württemberg oder ostdeutsche Landesverbände.