- Schwer bewaffnete Attentäter

Die österreichische Hauptstadt Wien steht seit gestern Abend unter Schock. Bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag wurde an mehreren Stellen der Stadt geschossen. Bislang sind vier Todesopfer bestätigt, zahlreiche Menchen wurden verletzt. Aus Wien schildert unser Kollege Stefan Oszvath seine Eindrücke.

Die Zahl der Toten wird inzwischen mit vier angegeben. Zwei Männer und eine Frau sind ihren schweren Verletzungen erlegen. Einer der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Menschen verletzt - einige schwer.

Der Journalist Stefan Oszvath lebt mit seiner Familie in Wien. Mittlerweile sei die Lage etwas übersichtlicher geworden, so Oszvath. Es machten kurzfristig Gerüchte die Runde, es hätte eine Geiselnahme gegeben, doch dies stellte sich als Fehlinformation heraus. Nun sei klar, mehrere Angreifer seien unterwegs gewesen, schwer bewaffnet mit Sturmgewehr und Machete. Es habe Schuss- und Stichverletzungen gegeben. Die Bilanz: Vier Tote und ein toter Attentäter.

Ausgangspunkt an der Synagoge



Es gebe hier mittlerweile sehr eindrucksvolle Augenzeugenberichte, wie etwa von einem Rabbiner, der nach den Schüssen aus dem Fenster gesehen hätte. Er habe dann die Attentäter gesehen, wie sie gezielt auf Menschenmengen in den Kneipen geschossen hätten. Viele Menschen hätten sich dann dort verbarrikadiert. Viele Wiener mussten zudem auf Kulturveranstaltungen ausharren, ehe sie von den Ordnungskräften evakuiert wurden, berichtet Oszvath.

"Der Anschlag habe den Ausgangspunkt nahe einer Synagoge genommen", sagt Oszvath. Diese sei bereits 1981 Ziel eines Attentats gewesen, als ein palästinensisches Terrorkommando dort zugeschlagen habe. Seitdem sei es ruhig in Wien gewesen. Fakt ist, dass sich alles in der Wiener Innenstadt abgespielt habe, in einer Gegend, die man im Volksmund das Bermuda-Dreieck nennt, "weil es dort viele Kneipen und Pubs gibt".

IS-Sympathiebekundungen auf Instagram

Österreichs Kanzler Kurz hatte sich wie auch sein Innenminister schnell fest gelegt - spricht von einem Terroranschlag. Was spricht aus Oszvaths Sicht dafür? Auf dem Instagram-Kanal des getöteten Attentäters soll es laut BILD-Zeitung Sympathiebekundungen für den IS gegeben haben. Österreichs Innenminister Nehammer (ÖVP) habe dies dann in der Pressekonferenz übernommen.

In der Wohnung des mutmaßlichen Attentäters wurden dann noch mehr Menschen festgenommen. Aber hier sei noch vieles im Unklaren, so Oszvath weiter.

Unterdessen sind Details zum getöteten Attentäter bekannt geowrden: Wie der österreichische Innenminister Nehammer mitgeteilt hat, handelt sich um einen 20 Jahre alten Mann mit nordmazedonischen Wurzeln. Er sei wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischer Vereinigung vorbestraft gewesen.