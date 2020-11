- Dregger (CDU) kritisiert Berliner Verwaltung

Ab Montag gelten auch in Berlin verschärfte Corona-Regeln. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger trage zwar die neuen Maßnahmen des rot-rot-grünen Senats mit, doch sieht er große Versäumnisse in der Berliner Verwaltung, die es aus seiner Sicht nicht geschafft habe, ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen

Seit heute gelten in ganz Deutschland die neuen Corona-Einschränkungen. Alle Bundesländer tragen die Beschlüsse aus der Bund-Länder-Runde aus der vergangenen Woche weitgehend mit. In Berlin hat gestern das Abgeordnetenhaus in einer Sondersitzung über die neuen Maßnahmen debattiert. Außer von der AfD gab es viel Zustimmung für die Maßnahmen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger hatte ebenfalls zugesagt, die Beschlüsse mitzutragen. Es ginge darum, dass man das richtige für die Menschen in Berlin und in Deutschland tue. Für den CDU-Oppositionspolitiker in Berlin sei eine Zahl besonders ausschlaggebend gewesen: "Das ist nicht die Zahl der Neuinfektionen, (…) sondern das ist die Zahl der Intensivbetten auf unseren Berliner Intensivstationen." Diese sei in einem Monat von unter 20 auf 177 Patienten gestiegen. Tendenz weiter steigend. Wenn nicht umgesteuert werde, komme man in eine schwierige Situation, erklärt Dregger.

Berliner Gesundheitsämter hätten aufgegeben



Ein schärferer Kurs sei ihm aber nicht lieber gewesen, die jetzigen Maßnahmen seien vertretbar gewesen. Was Dregger ärgere, dass man neun Monate nach Beginn der Pandemie, nicht zielgerichtetere Maßnahmen unternehmen konnte. Er kritisiert hier deutlich den Berliner Senat und seine Gesundheitsämter, "die es nicht geschafft haben, die Infektionsketten nachzuverfolgen." Letztlich habe man nun aufgegeben. Dass die Berliner Verwaltung hier nicht fähig sei, ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen sei "schlimm", so Burkard Dregger weiter.

Viele Unternehmen, die in Infektionsschutzmaßnahmen investiert hätten, stünden nun vor der bitteren Erkenntnis, dass sie trotz dieser Investitionen nun schließen müssten. "Das finde ich extrem unbefriedigend", sagt Dregger.

Beim Stichwort "Eigenverantwortung" sieht sich der CDU-Politiker aber auf Seiten vom Regierenden Bürgermeister Müller (SPD). Die Politik könne gar nichts erreichen, wenn die Menschen nicht mit den Maßnahmen einverstanden seien. Aus seiner Sicht sehen aber die meisten Berlinerinnen und Berliner die Sinnhaftigkeit und den Zweck dieser Maßnahmen.