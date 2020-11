- Czaja: "Ein trauriger Tag für die Demokratie"

Der Start des Neuen bedeutet das Ende für den Alten. Nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER schließt der alte Berliner Flughafen Berlin Tegel am 8. November seine Terminals. Sebastian Czaja von der Berliner FDP erklärt, was Berlin damit verliert. Bei den Nachnutzungsplänen sieht er zudem einige Unklarheiten.



Der Flughafen BER ist am Netz, dafür steht der Flughafen Berlin-Tegel kurz vor der endgültigen Schließung. Am kommenden Samstag hebt die letzte reguläre Maschine dort ab. Und damit endet auch der Kampf vieler in der Stadt für die Offenhaltung Tegels.

Ganz vorn mit dabei war die FDP. Deren Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja freut sich zwar darüber, dass der BER endlich eröffnet habe, "damit hören aber die guten Nachrichten schon auf", vor allem wenn man sich die aktuelle Finanzlage der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg ansehe. Zudem sei er traurig, dass das Votum vieler Berliner für die Offenhaltung Tegels (es hatte dazu ja einen Volksentscheid gegeben, Anmerkung d. Red.) nicht akzeptiert wurde.

Vor Corona habe es die Notwendigkeit zweier Flughäfen gegeben

Vor Corona habe es aus Czajas Sicht die Notwendigkeit zweier Flughäfen für Berlin und Brandenburg gegeben. Dies sei von großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort gewesen. Außerdem sei das Main Terminal des BER nur für 27 Millionen Passagiere ausgelegt, was aus Sicht des FDP-Politikers nicht reichen werde. Nun in der Pandemie habe man ein anderes, geringeres Passagieraufkommen, wobei Tegel hier durchaus für Entlastungen in der Fläche hätte sorgen können.

Die Nachnutzungs-Pläne sieht Czaja mit vielen Unklarheiten verbunden. Er stellt die Frage inden Raum: "Inwieweit kann eine Bebauungsleistung am Flughafen erbracht werden.“ Es gebe nach wie vor keine "Verprobung des Bodens". Die Entwicklung des Schuhmacher-Quartiers als Wohnquartier bewertet Czaja dagegen als richtig, aber dennoch sei für ihn die Schließung Tegels "ein trauriger Tag für die Demokratie", weil am Ende ein Volksentscheid ignoriert worden sei.

Für Czaja sei es wichtig, dass die zukünftigen Konzeptionen "würdig" für den Standort seien: "Tegel ist und bleibt ein Stück Berlin, ob in Betrieb oder nicht in Betrieb – er gehört zur Stadt.“