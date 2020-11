- Braun: "Wir brauchen die Mitwirkung aller"

Ab Montag gehen die Gastronomie, Museen, Theater, Sportvereine und das Hotelgewerbe für mindestens einen Monat wieder in den Lockdown. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) erklärt, warum die Einschnitte notwendig sind und unter welchen Bedingungen sie wieder gelockert werden.



Deutschland ist wieder im Modus Teil-Lockdown. Seit heute und erstmal für den Rest des Monats November müssen Restaurants, Theater und Fitnessstudios für Besucher weitgehend schließen. Offen bleiben aber der Einzelhandel, Schulen und Kitas. So haben es Bund und Länder gemeinsam beschlossen.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) ist unter anderem dafür zuständig, die Arbeit von Bund und Ländern zu koordinieren. Für ihn waren das keine leichten Beschlüsse. Man wisse sehr genau, was man der Bevölkerung, aber auch Künstlern, Gastronomen und denjenigen zumuten, die jetzt schließen müssten. "Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen und der damit verbundenen Sorge, dass unser ganzes Gesundheitssystem in Stress kommt und überlastet wird, ist es leider notwendig," so Braun.

Ziel: Marke von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner



"Das Ziel ist, dass wieder unter diese Marke von 50 kommen, wo dann die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, die Kontakte nachzuverfolgen. Das war ja genau das, was uns über den Sommer die Stabilität bei den Infektionszahlen ermöglicht hat. Und deshalb werden wir jetzt schon in zwei Wochen - also zur Halbzeit dieser Maßnahmen - wieder zusammenkommen (und) gucken: sind wir auf einem guten Weg dorthin; geht es schnell in die richtige Richtung oder eben nicht und muss man eben mehr oder weniger Maßnahmen nach zwei Wochen nochmal erwägen?"

Weiter betonte Braun: "Unser erklärtes Ziel ist, dass wir Ende November die Maßnahmen in dieser Strenge beenden wollen. Es geht dabei ja auch darum, dass man der deutschen Wirtschaft das Weihnachtsgeschäft und uns allen sozusagen die Weihnachtsfeier auch im Kreise der Familie ermöglicht."

Aber Braun appellierte auch an die Bürger: "Wir brauchen die Mitwirkung aller. Wenn wir nicht alle wieder dieses Grundgefühl wie im März entwickeln, wir bleiben Zuhause, weil wir wollen dieses Virus bekämpfen (...), dann ist es allein mit diesen Beschränkungsmaßnahmen auf dem Papier nicht getan."