- "Wir müssen immer erinnern, dass auch Reformationstag ist"

In Brandenburg ist am Samstag Feiertag. Grund dafür ist der Reformationstag. Viele Menschen werden aber auch Halloween feiern, das traditionell auf den selben Tag fällt. Juliane Rumpel, Pfarrerin für Langerwisch und Wihelmshorst in Michendorf, wünscht sich ein fröhliches Nebeneinander.



Durch den Shutdown werden im November viele Einrichtungen schließen, in denen die Menschen sonst ihre Freizeit verbringen. Die Kirchen aber bleiben im ganzen Land offen, auch in Berlin und Brandenburg.

Juliane Rumpel ist die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Langerwisch und Wilhelmshorst, beides Ortsteile von Michendorf südlich von Berlin. Die Pfarrerin hat sich mittlerweile daran Das magewöhnt den Gottesdienst in der Corona-Pandemie draußen vor der Tür zu feiern.

Kirchen haben kreative Lösungen gefunden

Sie sei froh, nicht selbst entscheiden zu müssen, welche Einrichtungen geöffnet bleiben können und welche schließen müssen, sagt die Pfarrerin. Trotzdem glaubt Rumpel, dass es die richtige Entscheidung war die Freiheit der Religionsausübung nicht einzuschränken.

"Es gab schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr eine große Welle der Kreativität innerhalb der Kirche, weil wir einfach andere Formen finden mussten, um beieinander sein zu können und Gottesdienste feiern zu können“, sagt Rumpel. Das mache es jetzt leichter mit dem zweiten Lockdown im November umzugehen.

Gottesdienst im Freien



Die Gemeinde in Langerwisch und Wilhelmshorst feiert ihre Gottesdienste seit Mai nur noch draußen vor der Kirche. "Wir wollen sicher miteinander Gottesdienst feiern und auch gemeinsam singen und deswegen werden wir auch weiter draußen bleiben“, erklärt die Pfarrerin.

Man habe schon gemerkt, dass sich die Menschen in der Corona-Pandemie besonders nach einem Gemeinschaftsgefühl sehnen. "Die Leute kommen gerne.“ Den Gottesdienst unter freiem Himmel abhalten zu können, gebe zusätzlich Sicherheit, weil man an der frischen Luft ist und ausriechend Abstand halten kann, so Rumpel. "Und außerdem sind wir auch viel sichtbarer geworden.“

Fröhliches Nebeneinander



Auch für den Reformationstag am Samstag, an dem auch Halloween gefeiert wird, wünscht sich die Pfarrerin ein fröhliches Nebeneinander. Auch Halloween habe ja einen religiösen Hintergrund, auch wenn den viele nicht mehr kennen, erklärt Rumpel. "Also ich erfreue mich immer an den schönen Kürbissen mit den Lichtern darin. Das ist ein fröhliches Licht, das wir brauchen in den grauen Zeiten.“

Die Pfarrerin empfindet Halloween als eine schöne Tradition, die zu uns herübergekommen ist. "Für mich ist es aber auch immer wieder die Herausforderung klar zu machen, dass nicht nur Halloween ist, sondern eben auch Reformationstag.“