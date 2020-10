- "Die Bürger tragen viel mit, aber sie wollen sich auch einbringen"

Gisela Erler (Grüne) ist seit zehn Jahren in Baden-Württemberg dafür zuständig, den Bürgerdialog über politische Entscheidung zu organisieren. Im Interview erklärt sie die Vorteile des baden-württembergischen Bürgerforums zur Corona-Pandemie.



In der Corona-Pandemie wirbt die Politik derzeit wieder besonders um die Mithilfe der Bevölkerung und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Die Entscheidungen über diese Maßnahmen kommen dabei aber auch weiterhin von höchster exekutiver Ebene. Mitwirken, ja – Mitentscheiden, nein?

Gisela Erler von den Grünen ist ehrenamtliche Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Sie organisiert seit mehr als 10 Jahren Bürgerforen und ist gerade dabei, ein solches Forum für das Thema Corona aufzubauen.

Anregungen für die Ministerien

Ziel dieses Forums soll dabei nicht sein, dass die Bürger bei jeder einzelnen Maßnahme ihre Meinung dazugeben. Stattdessen sollen sich die Bürger dazu äußern, was sie grundsätzlich mittragen, wo es noch Kritik gibt und was es grundsätzlich zu beachten gilt, erklärt Erler

Dafür werden die Bürgerinnen und Bürger künftig monatlich tagen und Gutachten erarbeiten, die dann in die Ministerien in Baden-Württemberg zurückgespielt werden sollen. "Wir schauen dann in den Häusern, was sich von den Anregungen der Bürger gut umsetzen lässt“, erklärt Erler.

Es ginge bei dem Corona-Forum jedoch auch darum, falsche Gerüchte und Vorstellungen zu widerlegen. Dafür werden auch immer wieder Experten und Menschen aus verschiedenen Positionen bei den Foren auftreten, erklärt die Staatsrätin, damit sich die Bürger so ein besseres Bild machen können.

Besondere Zusammensetzung

Die Bürgerinnen und Bürger, die an dem Forum teilnehmen, werden zufällig ausgelost. Dafür wurden zuerst 16 Gemeinden in Baden-Württemberg ausgelost. Danach ziehen die jeweiligen Bürgermeister aus ihren Melderegistern zufällig einen Menschen.

"Der Witz an diesen Bürgerforen ist die Zusammensetzung. Wir haben zur Hälfte Männer, zur Hälfte Frauen. Alle Generationen und alle Berufsgruppen sind vertreten.“ Das gebe es bei anderen Bürgerforen eher selten, erklärt Erler.

Man müsse zwar wesentlich mehr Menschen anschreiben, aber am Ende finden sich genug Menschen, die sich auch wirklich für das Thema interessieren und der Querschnitt durch die Gesellschaft ist ein zusätzlicher großer Vorteil, sagt die Grünen-Politikerin.

Corona-Forum auf Bundesebene?



Für das Thema Klimaschutz gibt es einen ähnlichen Bürgerrat schon auf Bundesebene, der ab nächstem Frühjahr seine Arbeit aufnehmen soll. Erler könnte sich daher auch gut vorstellen, dass ein Corona-Forum auf Bundesebene eine sinnvolle Ergänzung sein könnte.

Die Bürger seien absolut bereit dazu auch strenge Maßnahmen mitzutragen, ist die Grünen-Politikerin überzeugt. "Sie wollen aber auch ihre Meinung einbringen und sagen dürfen, was überhaupt nicht geht.“