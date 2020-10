- Merkel nennt Corona-Maßnahmen "erforderlich und verhältnismäßig"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Regierungserklärung die verschärften Anti-Corona-Maßnahmen als verhältnismäßig bezeichnet.

Deutschland befinde sich in einer dramatischen Lage, so die CDU-Politikerin. Sie rief die Bürger dazu auf, persönliche Begegnungen auf das absolut Notwendige zu reduzieren.

Merkels Regierungserklärung wurde immer wieder von Zwischenrufen durch AfD-Abgeordnete unterbrochen. Fraktionschef Gauland sprach in seiner Rede von einer - so wörtlich - Corona-Diktatur. Man müsse abwägen, auch um den Preis, dass Menschen sterben, so Gauland.

FDP-Chef Lindner warf der Regierung vor, Entscheidungen an den Parlamenten vorbei zu treffen.