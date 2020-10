- Beschäftigung: Gering Qualifizierte besonders von Krise getroffen

Die Herbstbelebung hält an, die Arbeitslosenzahlen gehen leicht zurück - auch in Berlin und Brandenburg. Dennoch gibt es bestimmte Branchen und Gruppen von Menschen, die besonders von der Krise getroffen sind, erklärt Bernd Becking, Geschäftsführer der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit.



In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gesunken.



In Berlin waren im Oktober 205.000 Menschen arbeitslos. Das waren etwa 4.500 weniger als im September. In Brandenburg sank die Zahl um 1.800 auf 81.000 Arbeitslose.



Der Chef der Bundesagentur für Arbeit in Berlin und Brandenburg, Bernd Becking, sagte, die neuen Corona-Maßnahmen würden sich erst im Dezember auswirken. Es gebe starke Nachfragen im Bereich Information und Kommunikation, Erziehung oder auch im Gesundheitswesen.

Im Gastgewerbe, Wachschutz, Reinigung oder in Reisebüros habe es zuletzt viele Entlassungen gegeben. "Menschen, die gering qualifiziert sind, sind in erheblichem Maße von der Krise getroffen", so Bekcing. Er fordert daher, mit den gering Qualifizierten daran zu arbeiten, dass diese nicht die ersten Verlierer werden.