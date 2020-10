Weltgesundheitsgipfel: Appelle zur Zusammenarbeit in der Coronakrise

Beim World Health Summit diskutieren Gäste aus Politik, Wissenschaft, Pharmaindustrie und Zivilgesellschaft aus aller Welt. Diesmal tagt der Weltgesundheitsgipfel pandemiebedingt ausschließlich virtuell. Und Corona ist das vorherrschende Thema dabei, wie Anna Corves berichtet



Corona ist eines der wichtigen Themen beim World Health Summit. "Das ist auch kein Wunder. Schließlich hat wohl noch nie jeder einzelne von uns hautnah gespürt, wie wichtig 'global health' ist, also wie verwoben die Gesundheit der Menschen quer über den Globus ist", erklärt Anna Corves.

In Gesundheitsfragen betreffe das zum einen den internationalen Austausch der Forscher untereinander, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft. Beim diesjährigen World Health Summit wird auch zunehmend der gemeinsame Kampf gegen Corona beschworen. Darunter auch in der Frage, wie mögliche Impfstoffe in Zukunft gerecht verteilt werden können.